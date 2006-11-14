Имущество Александра Пескова арестовано

14 ноября 2006, 14:40

31-го октября на имущество Московского Театра Пародий Александра Пескова и на его денежные средства был наложен арест. Причиной этому послужило невыполнение г-ном Песковым условий договора, а точнее, одностороннее расторжение договора о гастрольном туре в Израиле в сентябре месяце с израильской продюсерской компанией "Rest International". Судебный исполнитель в сопровождении полиции прибыл в концертный зал города Петах-Тиква, и зачитал Пескову и директору его коллектива Разжигаеву решение Мирового Суда г. Тель-Авива. После этого все костюмы и аксессуары театра были собраны, описаны, погружены на грузовик и, в сопровождении полиции, препровождены на склад судебного исполнителя для складирования. Гастроли, на самом деле, состоялись не в сентябре, а в октябре 2006г., но принимающей стороной вопреки первому договору оказалась компания "Арт Стар", которая существует на израильском рынке с 2000г. Первые четыре года она называлась "Арт Мост" и за это время сменила немало владельцев. Неизменным осталось только одно - её директор, известный в определённых кругах Александр Погорелис, у которого шоу-бизнес. Несмотря на владение продюсерской компанией, в течение 6 лет, Погорелис совмещал основное место работы и одновременно беспрерывно менял владельцев компании "Арт Мост" и "Арт Стар". Люди, на которых был открыт бизнес, как правило, имели самое смутное понятие о той области предпринимательства, в которую их так тянул Погорелис и обещал "золотые горы". Он являлся для них экспертом и специалистом в шоу-бизнесе. Так произошло и на этот раз в случае с гастролями Александра Пескова. Для продолжения деятельности компании "Арт Стар" был задействован новый человек , а сам Погорелис сделал все возможное, чтобы уговорить А. Пескова ехать в Израиль не в сентябре 2006г., согласно уже подписанному договора с компанией "Рест Интернашионал", рекламы, которая вышла в Израиле и проданным билетам , а в октябре того же года, с "Арт Старом", т.е. с ним. Финансовые и другие условия, предложенные Погорелисом были выгоднее, Песков и его директор Разжигаев оценили ситуацию, выжав из неё максимум, после чего объявили об одностороннем разрыве контракта, несмотря на то, что в обеспечение вышеуказанного контракта ими был взят аванс, а стороны, согласно договору, "освобождались от ответственности только в случае форс-мажора, признанного международным законодательством" (текст из контракта). Г-да А. Песков и Р. Разжигаев были вынуждены продлить своё посещение Израиля, присутствовать на судебном заседании и, согласно решению Мирового Суда города Тель-Авива, освободили свой багаж, под крупный денежный залог. Им придётся летать в Израиль ещё не раз. Счета и собственность компании "Арт Стар" и лично г-на Погорелиса временно арестованы до окончательного решения. Ему летать не надо, но хобби сменить придётся – теперь он почётный слушатель в залах заседания суда. Как сообщил boti.ru директор компании “Rest Intetnational” Леонид Ландсман : "Это дело не финансовое – мы боремся за свою честь. Нельзя нарушать взятых на себя обязательств и подводить партнёров , тем более, имея популярность и известное имя". Погорелис на вопросы отвечать отказался.

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