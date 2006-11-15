Студент защитил диплом о заднице Лаймы Вайкуле

Студент факультета журналистики УрГУ Алексей Соболев защитил диплом на тему «Речь Лаймы Вайкуле». В работе парень исследовал двести высказываний Вайкуле за последние 11 лет. Оказалось, что одной из особенностей речи певицы является использование эвфемизмов – замена грубого слова нейтральным. Например, Лайма вместо грубого слова «ж..а» говорит нейтральное «задница», сообщает "Твой ДЕНь". – На защите диплома один преподаватель спросил меня: «А если речь идет о заднице самой Вайкуле?», – смеется Алексей. – За меня ему ответили другие преподаватели: «Это будет эвфемизм!» После концерта певицы в Екатеринбурге Алексей вручил ей свою дипломную работу. Читая научный труд, певица то и дело улыбалась студенту, после чего оригинально поблагодарила: – Мне сегодня подарили письмо, коньяк и диплом. Все пригодится в хозяйстве.