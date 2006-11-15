У Димы Билана отобрали несовершеннолетних парнерш

За день до выступления Димы Билана на церемонии World Music Awards из Москвы пришла неприятная новость – балерины, которые вместе с ним должны были выйти на сцену, вовремя не cмогли вылететь в Лондон. Как выяснил «Твой ДЕНь», танцовщицы Юля и Диана – девушки несовершеннолетние (им 16 и 17 лет), в московском аэропорту у них возникли некоторые проблемы с документами и их сняли с рейса. Поэтому они пропустили вчерашнюю генеральную репетицию в концертном зале. Дима и его коллектив, понятное дело, не пребывают в восторге от этой ситуации и делают все возможное, чтобы балерины хотя бы сегодня днем добрались до Лондона.