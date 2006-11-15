Ксения Собчак запоет песни Орбакайте

Знаменитую тусовщицу Ксению Собчак часто называют русской Пэрис Хилтон: обе девушки в свое время прославились за любовь к светским мероприятиям и умением быть на слуху. Вот только Пэрис в этом году еще и выпустила свой сольный диск, а Собчак пока только подумывает о карьере певицы. Недавно российская светская львица прослушала песни с дебютного альбома Пэрис, пишет "Комсомольская правда". Творчество наследницы сети отелей Hilton особого впечатления на Ксению не произвело. "Это не та музыка, которую я люблю слушать, - говорит Собчак. - Поэтому не могу сказать, что мне понравилось". Однако в целом идею Пэрис попробовать себя в качестве поп-певицы Собчак одобряет. "Пэрис сделала совершенно правильный ход, - считает Ксения. - Ее альбом - это отличный коммерческий проект. Девушка поет сладеньким голосом, старается быть сексуальной (что получается не всегда) и с таким налетом наивности. Одним словом - карамельные песенки". "Это музыка для молодых девочек, - вынесла свой вердикт Ксения. - Ее будут иногда крутить на дискотеках и, может быть, в салонах красоты. Вряд ли Пэрис с этими песнями возглавит хит-парады. Ну, если будет бороться по-честному, без финансирования этих самых хит-парадов". Сама Ксения, хоть и играет певицу Лямкину в новом сериале по детективу Александра Бушкова, петь сольно пока не хочет. Но некоторые планы на этот счет у ведущей "Дома-2" все же есть. "Я не думаю, что буду когда-нибудь делать такой альбом, - поделилась девушка. - Пока я не готова петь. Но если бы делала такой проект, то, скорее всего, там было бы мало авторских песен. Я бы спела пару романсов популярных, несколько песен Кристины Орбакайте. И забавно было бы спеть хиты таких групп, как "Ласковый май" и "Мираж". То, что было модно в 80-е".