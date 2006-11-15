Басков подарил жене кольцо за $300 000

Еще не успев прийти в себя после 30-летнего юбилея, Николай Басков закатил новое торжество по случаю 25-летия своей жены Светланы. Супруга «золотого голоса» России настояла на том, чтобы ее день рождения прошел в более спокойной, семейной обстановке. Однако Коля не пожалел средств для любимой жены и арендовал шикарный банкетный зал в элитном ресторане «Прага». Но самым дорогим подарком было кольцо за 300 000 долларов от Bulgari. Все помещение было оформлено в стиле зимней сказки: пол укрыли белым (снежным) ковролином, а с потолка свисали сосульки из прозрачного стекла. На девяти столах, покрытых кипенно-белыми скатертями, красовались ананасы с горящими свечками. Ловкие официанты то и дело подливали гостям (а их было около 40 человек) охлажденное шампанское Moet&Shandon и виски Chivas Regal 18 летней выдержки. – Коль, наверное, ты сам украшал всю ночь этот зал, – острил Иван Ургант, «подрабатывающий» на торжестве тамадой. – Не пожалел денег на цветы и сосульки. Басков отомстил телеведущему колкой шуткой чуть позже. Когда из зала раздался выкрик одного из гостей: «Кто позвал сюда Урганта? Ты, Коля, можешь вести вечер лучше!», певец искрометно заметил: – Ну надо же деньги на что-то тратить! Виновница торжества была одета в шелковое зеленое платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Валентина Юдашкина. На протяжении всего вечера Светлана отплясывала с гостями и мужем под зажигательные мелодии. В самом разгаре банкета Басков ударился в ностальгию. Николай вдруг вспомнил, как нелегко ему было войти в семью Шпигелей. – Я познакомился с Борисом и Евгенией (родителями Светланы. – Ред.) на их даче, – поделился с гостями певец. – Мне тогда выделили даже отдельную комнату, куда посреди ночи пришла Светлана. Все бы ничего, да жаль было забытые там шорты и майку. Выждав, когда в зале стихнет смех, Басков толкнул тост. – Я недавно отметил свой 30 летний юбилей. И моя супруга сделала мне самый лучший подарок. В этом году Света родила мне замечательного сына Бронислава. Так вот, я желаю нам дальнейшего пополнения семейства (при этих словах Николай многозначительно посмотрел на свою жену). Гвоздем программы (помимо экспромтов и концерта Баскова) было выступление дуэта группы «Чай вдвоем». С легкой руки Николая их тут же перекрестили в «Кофе с молоком». Вошедший в раж Коля не удержался и исполнил вместе с ними для жены хит «чайников» «Ласковая моя». Помимо музыкальных подарков, Светлане вручали и материальные презенты, которые охрана Баскова сразу же относила в машины. В красиво упакованных коробках были ювелирые украшения, кошелек и органайзер от Chanel, изящный зонт от Jan Franko Ferre. Но самый дорогой для сердца именинницы – подарок мужа – сверкал на среднем пальце левой руки. Шикарное кольцо из белого золота от Bulgari с крупным бриллиантом в 5 карат в форме сердца Басков подарил жене еще накануне торжества.