Валерия купила сыну Porsche

Валерия подарила своему младшему сыну Арсению на 8-летие радиоуправляемый Porsche со встроенной видеокамерой. На семейном совете день рождения Сени было решено отмечать дома. Так как только этим утром Валерия вернулась из Санкт-Петербурга, где проходили съемки новогодней передачи, сил у певицы идти в кафе просто не было, пишет газета «Жизнь». Мальчик немного расстроился, но тут же забыл о своем огорчении, когда Валерия вручила ему большую коробку с игрушечным автомобилем. - Ни телевизор, ни компьютер, ни другие игрушки теперь ему не нужны, - смеется певица. - Целыми днями напролет Сеня возится с новой машиной - не оторвать!