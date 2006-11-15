Блатная «ВИА Гра»

Одна из солисток «ВИА Гры», Альбина Джанабаева, (что называется по блату) пристроила свою младшую сестренку к себе в коллектив на должность... парикмахера-стилиста. Правда, пока 22-летняя Катерина обслуживает артисток только в Москве, где она официально работает в одном из столичных салонов красоты. Не так давно Джанабаева-старшая купила в Москве две квартиры, в которых сейчас живут ее мама, сестра и брат Борис, пишет газета «Жизнь». - Конечно, мне тоже хочется быть такой же знаменитой, как Альбина, - призналась девушка. – Но, увы, я не обладаю такими талантами, тем более вокальными... Так что пока сестренка покоряет мужские сердца, я держу в порядке ее голову.