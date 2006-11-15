Ефросинина попала в больницу в тяжелом состоянии

Из-за тяжелой болезни телеведущая не смогла принять участие в записи второго и третьего полуфиналов «интеровского» проекта «Звездный дуэт». Сейчас Маша находится под капельницей в военном госпитале. У нее – двустороннее воспаление легких. Но, несмотря на тяжелое состояние, Ефросинина до последнего момента порывалась приехать на съемки. Однако врачи наотрез отказались отпустить свою пациентку на запись программы. К тому же, несколько лет назад Маша уже переболела воспалением легких. Поэтому сейчас медики настаивают на строгом режиме и полном покое. - «Звездный дуэт» - очень важный для меня проект, - грустит Маша. – Поэтому я тщательно готовилась к съемкам второго и третьего полуфинала! Заранее обдумывала каждое свое слово, каждое движение. И так обидно «сходить с дистанции» именно сейчас, когда мы уже учли недочеты первых выпусков программы и сделали передачу более яркой и интересной. Ничего не поделаешь, полуфиналы dj Паша будет вести в одиночестве. А Маша сейчас послушно выполняет указания врачей и надеется, что к моменту записи финала «Звездного дуэта» она вновь будет готова выйти на съемочную площадку.