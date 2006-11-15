Дивеев-Церковный отправил в декретный отпуск двух брюнеток

Сразу две ведущие «Погоды» на телеканале «Интер» решили уйти в декрет. Брюнетки – «Мисс Украина-2004» Леся Матвеева и модель Кристина Панчишин планируют стать мамами в феврале-марте следующего года. «Осиротевший» Дивеев-Церковный взамен этих красавиц взял к себе на работу двух блондинок. Теперь рассказывать о метеоситуации в стране будут Инна Цымбалюк – участница проекта «Стань мисс Вселенная» и Катя Тимошенко – ведущая погоды в программе «Утро с «Интером». И если с Катериной все понятно, занятие это для нее стало как ни как уже привычным, но с трудоустройством Инны возникает ряд вопросов. Возможно, именно мастер-классы и проводит Алексей юной красавице, во время совместного посещения светских тусовок.