Лолита вышла на сцену без одежды

Певица Лолита Милявская за время работы ведущей шоу "Без комплексов" стала женщиной еще более раскрепощенной. Лолита и раньше не чуралась пикантных нарядов, но совсем без одежды на сцену все-таки не выходила. Однако во время недавнего концерта в Краснодаре певица появилась перед публикой без какого-либо наряда. Тело звезды эстрады прикрывало лишь банное полотенце, пишет "КП-Кубань". Впрочем, Лолиту это совсем не смущало. Видимо, такой "домашний" вид должен был настроить зрителей на определенный лад. И действительно, создавалось ощущение, будто публика присутствует на обычных кухонных посиделках. Пела звезда не очень много, хотя и вживую. По словам очевидцев, добрую половину шоу она шутила и откровенничала со зрителями. Выступление длилось четыре часа, и за это время Лолита успела поведать обо всех своих недостатках, комплексах, а также родственниках и мужьях. "Я тут удачно сходила замуж... в который раз, - заявила певица. - Кстати, за обеспеченного человека, если кто не знает. А пока я хочу сказать спасибо вам, зрители, за то, что отдали мне свои деньги". Кстати, билет на концерт Лолиты по местным меркам стоил довольно дорого – 1200 рублей, но свободных мест в зале не осталось. Организаторам пришлось даже поставить дополнительные стулья у сцены.