Катя Лель убила любовника, уличив его в изменах

Уличив любимого в изменах, Катя Лель хладнокровно расправилась с неверным мужчиной. Как призналась газете "Твой День" Катя Лель, она выбрала истинно женский способ мести, добавив в бокал шампанского за романтическим ужином несколько капель яда. Именно так начинается новый клип певицы на песню «До свиданья, милый», в котором вместе с Лель в главной роли снялся звезда сериала «Аэропорт» Алексей Мясников. На съемочной площадке в московском Музее мебели обольстительная убийца Лель появилась в сопровождении мамы, сестры Ирины и бойфренда Игоря. - Я очень привязана к родственникам, мы стараемся видеться как можно чаще и где угодно, - говорит Катя. – Вот сегодня мы пьем чай в пакетиках из пластиковых стаканчиков в подсобке мебельного музея, а могли бы собраться уютно, дома. Но мы используем каждую свободную секунду.