Мадонна очень обрадовалась разводу Бритни

Королева и принцесса поп-музыки уже не так близки, как раньше, но, как выяснилось, Бритни Спирс хотела, чтобы именно Мадонна первой узнала о том, что она разводится с Кевином Федерлайном, сообщает "Твой ДЕНь". Юная певица собиралась позвонить своей старой подруге, но, к сожалению, не знала нового номера телефона Мадонны и поэтому решила передать сообщение через ее пресс-агента. - Она позвонила и сказала: «Вы можете передать Мадонне, что я звонила, чтобы рассказать, что я подала на развод?», - рассказала агент 48-летней поп-дивы Лиз Розенберг. – И потом Бритни добавила: «Я хотела, чтобы она узнала до того, как эта новость прогремит отовсюду». Бритни оставила свой номер телефона, который вскоре передали Мадонне. - Отлично, - ответила Мадонна, получив сообщение от Бритни. – Это очень хорошая новость.