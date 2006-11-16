Травма »Премьер-Министра»

Вот уже как несколько дней идут репетиции для съемок передачи "Новогодний огонек". Ребята из группы "Премьер-министр" вынуждены проводить большую часть своего времени на катке. А все потому, что выступать им придется именно на коньках. Пару дней назад, на очередной репетиции, с коллегой Василия Киреева по группе, Сергеем Демянчуком, произошел неприятный инцидент. - На репетицию для "огонька" мы с ребятами приехали самыми первыми, - вспоминает Вася, - и чтобы время зря не терять, решили сразу же переодеться и выехать на лед. Собственно, так и сделали. Только, как выяснилось потом, - поторопились. Пока было свободное время, мы стали кататься и дурачится. В какое-то мгновение Сергей Демянчук не удержался на льду и упал. Встать самостоятельно он уже не смог. Мы помогли ему подняться, а потом отвели в ближайший травмпункт. Врачи поставили диагноз: сильный ушиб голени и бедра. Репетицию мы продолжили уже без него. - Если бы не ребята, - рассказал Сергей, - не знаю, как бы я добрался сначала до травмпункта, а потом и до дома. Спасибо им! Они настоящие друзья! У нас на следующий день было запланировано два концерта. И мне пришлось, превозмогая боль, выступить с группой. Бросить коллектив я никак не мог! Сейчас мне уже намного лучше.