Организаторы концерта Зверева оказались аферистами

В Санкт-Петербурге аферисты сорвали первый сольный концерт известного стилиста. 12 ноября Сергей Зверев планировал дать свой сольный концерт в Петербурге при участии самой примадонны. С Аллой Пугачевой его связывает давняя дружба – она относится к певческому дебюту стилиста весьма благосклонно. Но за несколько дней до совместного концерта в кассах Большого концертного зала «Октябрьский» появилась информация, что концерт Зверева отменен, а вместо него будет выступать другой певец. Газете «Жизнь» стало известно, что отмена концерта связана вовсе не с болезнью Зверева, как говорится в официальных источниках, а с крупной аферой. – Я не могу отрицать факт мошенничества, – сказала газете Яна, пресс-атташе Зверева. Организаторы концерта в Питере обвели вокруг пальца знаменитых артистов так, что те даже не заподозрили подвоха. Все было как положено – афиши, интервью. В них Зверев постоянно упоминал имя Аллы Борисовны, как почетного участника своего первого сольника. Возможно, из-за этого так быстро разошлись билеты, которые до этого раскупались очень плохо. За день до концерта, когда Зверев уже собирал чемоданы в Москве, ему сообщили, что питерские организаторы шоу бесследно исчезли. Собрали всю выручку, не выплатив певцу гонорар (а это 15 тысяч евро!). Сейчас в кассах БКЗ «Октябрьский» людям возвращают деньги за билеты. Это первый случай, когда концерт с участием примадонны сорвался.