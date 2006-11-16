У Тины Канделаки скоро свадьба!

В новой программе на канале СТС телезвезда будет водить влюбленных в загс Сейчас это очень распространенное явление: люди встречаются, люди влюбляются и... не женятся. Живут вместе годами в гражданском браке, детей рожают, но штамп в паспорте ставить упорно отказываются. Или просто не находят для этого времени и денег. Так вот Тина Канделаки (сама прекрасная жена и мать двоих детей) в скором времени собирается покончить с этим беззаконием! Через пару недель на канале СТС начнутся съемки ее нового проекта «Свадебный переполох». Суть программы такова: родственники или друзья какой-нибудь парочки «сдают» влюбленных (втайне от них самих, естественно) Тине. Рассказывают их печальную или, наоборот, веселую историю и просят, чтобы она помогла организовать им торжественное бракосочетание. Определившись с героями, Канделаки берется за дело: вместе с дизайнерами ищет белое платье для невесты и праздничный костюм для жениха, договаривается с загсом, бронирует зал в модном ресторане, нанимает высококлассных поваров и тамаду и придумывает с ними меню и программу вечера. А когда приготовления будут завершены, ничего не подозревающих влюбленных просто привезут в загс, оденут, причешут, дадут коробочки с кольцами и поженят. А зрителям раз в неделю (скорее всего, в выходной день) будут показывать все эти приготовления к свадьбе и счастливое завершение лав стори во всех подробностях. На канале надеются, что кое-кого чужой пример вдохновит на собственный подвиг.