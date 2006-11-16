Экс-«ВИА Гра» Грановская получила синяк под глазом (ФОТО)

Это произошло на съемках украинских «Танцев со звездами»... На Украине сейчас идут съемки своего телепроекта «Танцы со звездами» - точно такого же, как у нас на канале «Россия», но с местными знаменитостями. Самой, наверное, красивой парой проекта стали чемпион Украины по танцам Игорь Яременко и Надежда Грановская. Сексапильная грудастая красотка, певшая в «ВИА Гре», сейчас ведет свою телепрограмму «Невероятные истории любви» на украинском телевидении. Надя с детства занималась танцами. Правда, после первой же тренировки девушка ушла с площадки с синяком под глазом. Не привыкшая танцевать в паре, Надя не рассчитала движения - и вот результат! Зато когда парочка стала разучивать квикстеп, стало не до шуток - красотка периодически хваталась за сердце с криками «мама миа». После танцев с «горячей» партнершей Яременко сразу же бежал в холодный душ, а еще в шутку пообещал приносить с собой лед, чтобы остужать страсти. Девушка могла поозорничать на площадке, например, во время исполнения номера засунуть живую розу между своих пышных грудей... Но судьи были холодны и неумолимы. Прекрасная пара собрала наименьшее количество голосов в одном из туров и покинула соревнования.