Прощальная песня Филиппа Киркорова

16 ноября 2006, 12:12

Филипп Киркоров, который в будущем году готовится отметить 40-летний юбилей, полон творческих планов. Недавно он снялся в новогоднем мюзикле в роли главного злодея, записал интересный дуэт с Андреем Данилко, а теперь думает, чем же еще порадовать публику. Дуэтную композицию с Андреем Данилко певец, по его собственному признанию, записал спонтанно. "Мы ведь дружим очень давно, - говорит Филипп. - Может быть, не все знают, но Андрей Данилко спродюсировал весь трек одной из моих новых песен "Полетели". Именно он нашел для меня эту песню и, грубо говоря, заставил ее спеть. Он же занимался ее аранжировкой, и в студии мы вместе над ней работали. Так что для многих Андрей сейчас открывается с новой стороны. Он не просто талантливый актер, но еще и грамотный музыкант". Правда, сначала Киркоров категорически не хотел исполнять эту песню, пишет "Комсомольская правда". "Мне казалось, что я достаточно спел грустных песен о любви, и сейчас, как говорит Алла Борисовна, мне следует радоваться жизни. Но Андрей убедил меня спеть эту песню, чем положил начало нашему творческому содружеству. Ладно уж, скажу, что наша новая песня называется "Прощай", - раскрыл свою маленькую тайну певец. Записывать совместный альбом с Андреем Данилко, которого все еще воспринимает как Верку Сердючку, Киркоров пока не собирается. "Я никогда не мыслю проектами и альбомами, - говорит артист. - Появился порыв записать песню, мы это осуществили. Примет ли ее зритель, станут ли ее крутить на радио, покажет время". Сейчас мысли Филиппа заняты подготовкой к собственному дню рождения. "В каждый день рождения я обязательно провожу концерты. Они были и в Питере, и в Москве. А сейчас дата такая - 40 лет - ни туда, ни сюда. Говорят, и праздновать ее нельзя. Но я артист, и для меня это повод сделать какое-то новое сногсшибательное шоу! – поделился артист. - Годы пролетели быстро, и появился очередной повод встряхнуть себя и музыкальную общественность. Тем более за эти десять лет много чего произошло, изменилось и во мне, и в стране. Так что я не упущу возможность сделать большой тур по ближнему и дальнему зарубежью. Начну его в канун дня рождения с концерта в Киеве, а завершу осенью в Москве".

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