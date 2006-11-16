Режиссер заставил Евгению Власову плакать

Похоже, Евгения Власова решила после рождения ребенка всерьез заняться своей артистической карьерой. Весь минувший понедельник она посвятила съемкам нового клипа на песню «Я буду», специально написанную для нее Максом Фадеевым. Продюсер певицы Дмитрий Костюк подтвердил «Комсомолке», что с этой песней Женя возвращается на украинскую и российскую сцену. Съемки клипа доверили молодому режиссеру Алексею Тимохину, относящемуся к агентству Алана Бадоева. Тимохин уже успел засветиться за границей - его клип для певицы Алены Гребенюк победил на конкурсе «Евровидео». По своей сути «Я буду» - это песня-исповедь, где красивая девушка рассказывает своему любимому и всему миру о своей любви. Клип решили делать очень минималистским. Минимум декораций, никаких подтанцовок, никаких блестящих нарядов. На героине обычные джинсы и белая кофточка, главное в кадре - сама певица и ее эмоции. А то, что зритель не заскучает, это факт - Власова по своей сути драматическая актриса и способна нагнать страстей одной лишь мимикой. К слову, Женя умеет плакать, как заправская актриса. В клипе дубль со слезами режиссер переснимал пять раз, и каждый раз в нужный момент она начинала лить слезы абсолютно искренне. Вдобавок ко всему режиссер заставил Женю ходить в кадре босиком по холодным плитам импровизированной набережной, да еще приказал обдувать ее из ветродуя. Поэтому между съемками певица быстренько заворачивалась в теплый халат и обувала теплые тапочки. Мы было распереживались, что певица заболеет, шутка ли босиком по камням ходить весь день, но продюсер строго сообщил, что у артистов «судьба такая». Кстати, «Комсомолка» поинтересовалась у г-на Костюка, какова судьба творческого союза Власовой с солистом «Энигмы» Эндрю Дональдсом. Летом этого года они записали в Киеве песню и сняли клип. Оказалось, что результаты этого сотрудничества больше видны за границей. Летом Женя записала с Дональдсом англоязычный альбом. А песня Wind of Hope («Ветер надежды») в Польше стала хитом весенне-летнего сезона. Сейчас альбом хорошо продается в Чехии, Словакии и Болгарии. В основе нового русскоязычного альбома, который Власова записывает сейчас, лежат песни Фадеева, на которые снимут еще не один клип. Несколько песен доверили написать украинским авторам. Чего на диске не будет, так это песен Меладзе. Дмитрий Костюк сказал, что Костя слишком занят другими проектами.