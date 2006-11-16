Джексон выгнал Билана из гримерки

Приехавший на премию WMA Майкл Джексон в Лондоне вызвал настоящую панику среди организаторов шоу и оставил многих артистов без собственных гримерок. Пострадал от капризного характера мировой знаменитости и Дима Билан, который долгое время не мог найти себе место, где подготовиться к шоу. Дело в том, что Майкл Джексон, прилетев в Лондон, не только снял для себя весь отель и потребовал, чтобы в нем никого из гостей не было, но и попросил у организаторов шоу освободить ему отдельную секцию. К тому же капризный и непредсказуемый Майкл не хотел ничего слушать и на все уговоры хоть немного смягчить свои требования отвечал отказом, пишет газета «Твой день». В итоге без личной гримерки остался и Дима Билан, который, приехав на заключительную репетицию, к своему удивлению, обнаружил, что ему негде подготовиться к выступлению. Обратившись к организаторам, которые признались, что очень сильно любят Диму и его творчество, певец все же смог найти себе лишнюю гримерку, но для этого ему пришлось просидеть на удобных диванах за кулисами, пока менеджеры искали выход из сложившейся ситуации. Но, несмотря на это, Дима не стал устраивать скандал, а стоически перенес все неудобства, хотя чувствовал себя не совсем хорошо. Накануне выступления певец вдруг неожиданно для всех заболел, а в день заключительной репетиции Билана и вовсе знобило, появилась слабость, но благодаря друзьям певец все же смог справиться с простудой. Находясь за кулисами, Дима с удовольствием наблюдал за выступлением остальных мировых звезд, среди которых была и его любимая Бейонс. Стоит отметить, что, когда она запела, Билан тут же вскочил с дивана и побежал в зал посмотреть ее выступление, а вернувшись обратно, признался. - Она просто нереальная! Не подвели певца и его балерины, которые смогли приехать практически к началу финальной репетиции, которую вместе с Димой блестяще отработали. Напомним, что у несовершеннолетних девушек возникли некоторые проблемы с документами, их отказывались сажать на самолет, но, уладив все проблемы, балерины сразу же вылетели на туманный Альбион.