Юля Волкова обписалась прямо на сцене (ФОТО)

Похоже, у Юлечки Волковой серьезные проблемы с мочевым пузырем. Появившись в холле модного уфимского ночного клуба, она шокировала присутствующих возгласом: «Где здесь туалет, я сейчас обо…сь!» То, что это был не единовременный посыл и девушка реально занемогла циститом, говорят ее требования в райдере. Одно из главных условий, которое выдвигает певица организаторам концерта, - унитаз должен быть в гримерке обязательно под боком. Впрочем, на пресс-конференции перед выступлением в столице Башкортостана Волкову пробило еще на одну пикантную откровенность. - Я очень хочу, чтобы моего ребенка усыновил Влад Топалов, с которым пресса нас все время пытается поженить, - огорошила неожиданным признанием Юля. - Когда он наконец сделает мне предложение? Я жду, но мое терпение не безгранично! Как выяснилось, надолго задерживаться в России звезда не намерена. - Я вот подумываю перебраться жить куда-нибудь в Калифорнию, - заявила Волкова. - Там климат потеплее. По всей вероятности, суровый российский климат действительно не подходит Юле. Откуда же еще взялся бы цистит, который во время концерта сыграл с молодой женщиной зловещую шутку. В момент исполнения знаменитого хита «Нас не догонят!» лицо Юлечки исказила гримаса ужаса, а через мгновение на ее джинсах проступило маленькое темное пятнышко. Впрочем, заметили конфуз лишь несколько зрителей на первом ряду. Впрочем, г-жа Волкова далеко не первая звезда, которую подвел энурез. Среди деятелей шоу-бизнеса непроизвольное мочеиспускание - явление распостраненное.