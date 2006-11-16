Анна Седакова – «Самая лучшая девочка»

Новая песня экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седаковой под названием «Самая лучшая девочка» в ближайшее время появится в ротации радиостанций. А видеоклип на эту композицию вскоре будет снят в Москве режиссером Глебом Орловым. Над своим дебютным альбомом, который выпустит Real Records в начале нового года, Аня продолжает работать в студии «Братья Гримм». «Он будет лиричным и очень красивым, - говорит певица. – И, конечно, о любви. Часть песен написала я сама, часть принадлежит перу очень талантливых авторов».