Агилера расскажет о политике и сексе

Певица Кристина Агилера станет ведущей одной из передач MTV, посвященной, среди всего прочего, сексуальному воздержанию. Второй главной темой «Sex, Votes and Higher Power» («Секс, выбор и высшая власть») станет, как видно из названия, политика. Передача появится в эфире уже на будущей неделе. Кристина будет обращаться прежде всего к молодым людям, решившим воздерживаться от сексуальных контактов до свадьбы. Агилера «схватилась» за возможность вести передачу после того, как ознакомилась с шокирующими цифрами статистики. «Ежегодно каждый четвертый из подростков, ведущих половую жизнь, заражается какой-либо передающейся половым путем болезнью, - рассказывает Кристина. - Каждый третья беременность девушки в возрасте до 20 лет - нежелательна. С этим надо что-то делать!». Источник: music.com.ua.