Лолита одолжила пуанты у Бабкиной, чтоб мужика молодого найти

Лолита предлагала женщинам на своем концерте расстрелять на сцене портреты их бывших. В минувшую пятницу в Краснодар со своей шоу-программой «Мне 42. А кто даст?» приезжала Лолита Милявская. Несмотря на то, что билеты на концерт стоили 1200 рублей, к началу действа в кассах их не осталось. Организаторам пришлось даже поставить дополнительные стулья у сцены. Сама певица была очень удивлена, ведь в прошлый ее визит зрителей едва хватило на половину зала. На сцене Милявская появилась почти голой. Из одежды на ней было только банное полотенце. - Я тут удачно сходила замуж... в который раз, - заявила она с ходу. - Кстати, за обеспеченного человека, если кто не знает. А пока я хочу сказать спасибо вам, зрители, за то, что отдали мне свои деньги. Сразу после этих слов звезда брякнулась перед зрителями на колени и пообещала отработать свой гонорар сполна. И не обманула. Пела Лолита вживую. Но немного. Добрую половину своего концерта она шутила и откровенничала со зрителями. Пожалуй, это был вечер признаний. За четыре (!) часа она успела рассказать обо всех своих комплексах и недостатках, о своей маме, бабушке и всех мужьях. Даже устроила экспресс-тренинг для краснодарских разведенок. Сначала звезда предложила всем, кто когда-нибудь разводился, поднять руку. - Посмотрите, вы же не одни, - говорила она. - Кто-то даже ногу поднимает, вам, наверное, особенно с супругом повезло! А теперь, кто хочет отомстить своему бывшему? На сцену вызвалась 35-летняя краснодарка Татьяна. Вместе с Лолой она составила фоторобот своего экс-возлюбленного, а затем палила в него из водяного пистолета. Еще «мокрой» мести не избежали Игорь Николаев (за Королеву), Брэд Питт и даже второй муж певицы Александр Цекало. Кстати, о нем Милявская тоже вспоминала не раз. - Мы тут с моим бывшим шоу новое ведем, «Две звезды», вместо Парфенова, - начала артистка. - Так вот сейчас я с Сашей дружу, а когда жила - убить хотела. Раньше смотрела на него и думала: «Что ж я такая ущербная, как Цекало мне может изменять?» А теперь смотрю на него и думаю: «Блин, как я могла ему не изменять?» Хотя и болтала Милявская много, своего она не упустила. Присмотрела себе нового муженька среди краснодарской публики. - Ну, ты попал, не уходи далеко! - кричала она мужчине, несколько раз порывавшемуся забраться к ней на сцену. - Моим пятым будешь! После концерта артистка тут же удалилась в гримерную. Воодушевленные ценители творчества звезды с нетерпением ждали, когда же она снизойдет до них. Но так и не дождались. Обессиленная Лолита помчалась на беленьком «Пассате» в свои апартаменты в гостинице «Ред Рояль». Что еще сказала артистка публике - А на черта тогда замуж выходить, если не тратить деньги мужа? - Не зря же я пуанты у Бабкиной одолжила. Чтоб мужика молодого найти! - В Краснодаре нет плохих девочек. Они все давно уже в Москве на заработках. - Это я с экрана толстой кажусь. А на самом деле все на месте.