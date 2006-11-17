Валерия Леонтьева вынудили съесть собственный портрет

Валерий Леонтьев съел собственный портрет. Певец не устоял перед изделием кондитеров и отведал вредный для фигуры торт, который поклонники преподнесли ему перед выступлением, сообщает "Твой ДЕНь". На бисквитных коржах диаметром более полуметра красовался портрет певца из твердого шоколада и карамели. Сверху торт украсило еще одно изображение артиста в массивной шоколадной рамке. Шедевр весом 2,5 килограмма омские кондитеры готовили двое суток. – В нем, наверное, все самое вредное для фигуры, но я все равно его съем, – пообещал Леонтьев. Певец признался, что очень любит сладкое и торт для него – лучший подарок.