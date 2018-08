Возвращение Майкла Джекмона разочаровало всех

В Лондоне на вручении премии World Music Awards выступил Майкл Джексон. Однако широко разрекламированное выступление не обошлось без казусов и разочарований фанатов, передает BBC. 48-летний певец приехал в Лондон на вручение почетной премии The Diamond Award. Подобной наградой отмечают исполнителей, которые за все время своей музыкальной карьеры продали 100 млн альбомов. Когда певец вышел на сцену за наградой, публика приветствовала его, аплодируя стоя. Джексон поблагодарил поклонников от всей души, признался в любви к Англии. "Я люблю вас. Бог услышал мои молитвы. "Триллер" стал самым продаваемым альбомом всех времен. Я люблю всех своих поклонников от всего сердца. Я люблю Англию", - декларировал Джексон. После этого певец развернулся и ушел со сцены – это стало вторым разочарованием фанатов, которые провели несколько часов в ожидании приезда Джексона на церемонию, а он не остановился, чтобы пообщаться с ними, сообщает NewsRu Com. Однако позднее певец появился на сцене в сопровождении хора из 50 детей. Пропев два куплета своего хита "We are the World", певец скинул свой пиджак и бросил его в зал. Дети из хора, который должен был подпевать артисту во время знаменитой "We are the World", были так шокированы близостью к ним мировой знаменитости, что на время позабыли о необходимости петь. А в конце песни Джексон взял настолько высокую ноту, что звуковая аппаратура получила перегрузку и просто отключилась. Спев песню, Джексон еще несколько минут оставался на сцене, обмениваясь рукопожатиями со зрителями в первом ряду. Затем он покинул сцену. Это стало третьим разочарованием зрителей. Ранее сообщалось, что в качестве программы выступления в столице Великобритании Джексон выбрал "Thriller" - шоу, которому в этом году исполняется 25 лет. Однако этот хит Джексона исполнил другой американский певец Крис Браун. Джексон сообщил, что, вероятно, возникло какое-то недопонимание – он не собирался исполнять этот хит. Церемония World Music Awards будет транслироваться 23 ноября на британском телеканале Channel 4. Выступление Майкла Джексона ознаменовало его возвращение на сцену после скандального судебного процесса по обвинению в домогательствах к несовершеннолетним. В июне 2005 года на суде в калифорнийском городе Санта-Мария он был признан невиновным по всем пунктам. Напомним, впервые после суда Джексон появился на публике в мае 2006 года. Это произошло на церемонии вручения музыкальных наград японского MTV в Токио, где он получил специальный приз в номинации "Легенда поп-музыки". После суда Майкл Джексон жил в Бахрейне. Там он сформировал студию звукозаписи Two Seas совместно с одним из членов королевской семьи Бахрейна. Однако, как ранее сообщила журналистам представитель певца Рэймон Бэйн, в преддверии возвращения на сцену Джексон нанял новую команду менеджеров и принял решение переехать в Европу, чтобы "быть ближе к влиятельным в музыкальной индустрии фигурам" В сентябре певец подтвердил, что в будущем году ожидается выпуск его нового альбома.