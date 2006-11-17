Пугачева не застраховала только колготки

Так уж вышло, что тема страхования буквально преследует Примадонну. На днях певицу пригласили выступить на 15-летии известной страховой компании. В последнее время звезда не выступает на заказниках, но солидный гонорар (по слухам, Приме заплатили за сорок минут пения более 70 тысяч «зеленых») обезоружил Пугачеву, и она согласилась. Мероприятие прошло в ДС «Лужники», пишет "КП". Гости праздника заметили, что Алла Борисовна сильно похудела. Однако секрет своей стройности Пугачева не стала раскрывать. Певица пела лучшие хиты и как никогда зажигательно танцевала. Руководство компании в знак признательности приготовило Алле Борисовне сюрприз. - Мы застраховали вашу жизнь на 1 000 000 рублей! - торжественно объявили Пугачевой представители страховой компании. Получив на руки сертификат, Примадонна рассмеялась. - Теперь я знаю, сколько моя жизнь стоит! - сказала Алла Борисовна. - Может, еще застрахуете меня от отсутствия любви? Представляете: закончится любовь, а я взамен деньги получу! Тогда не так грустно будет. Хотя сейчас мне надо застраховать колготки, которые я порвала!