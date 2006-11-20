«Блестящая» отказала депутату

На презентации нового клипа «Блестящих» «Агент 007» депутат Госдумы Алексей Митрофанов был настолько впечатлен аппетитными формами Анны Семенович, что предложил ей стать его дамой сердца. - Я, конечно, не агент 007 и не могу быть уверен, что Аня согласится быть со мной, - признался нам Алексей Валентинович. - Но я был бы счастлив видеть Аню рядом с собой, ведь эта девушка - просто бомба. Она стала намного жестче и очень выросла в своей сексуальности, хотя, казалось бы, куда уж больше. Впрочем, сама «бомба» предложение известного политика отвергла, но сделала это очень вежливо и тактично, пишет газета «Твой день». - Все мои мысли сейчас заняты только работой, к тому же сердце несвободно, - поделилась певица. - Но предложение забавное, ничего не скажешь.