Маньяк проломили череп Вячеславу Петкуну

Знаменитый рок-музыкант Вячеслав Петкун стал жертвой жестокого нападения. Неизвестный зверски избил лидера группы «Танцы минус» у его дома на Кутузовском проспекте. Травма оказалась настолько серьезной, что израненный Петкун вынужден был срочно обратиться в больницу, пишет газета «Твой день». Увидев в отделении окровавленного мужчину, который едва держался на ногах от слабости, врачи одной из московских больниц не сразу узнали в нем известного музыканта. «На меня напали около половины десятого у самого подъезда, – представившись, рассказал докторам 37 летний Вячеслав. – Какой-то незнакомец подбежал, изо всех сил ударил по голове, а потом принялся избивать. Я не успел ничего сделать, он несколько раз ударил меня и сбежал». Избитого певца срочно направили на обследование. Петкуна осмотрели опытные травматологи и нейрохирурги, которым необходимо было выяснить серьезность травмы. «Ему сделали рентген, обработали раны на затылке и на лбу, – говорят в клинике. – Когда снимки были готовы, их изучили и выяснили, что, к счастью, особого повода для беспокойства нет». Обрадовавшись, что не придется ложиться в стационар, довольный Петкун от души поблагодарил врачей и сразу же уехал из больницы, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. Медики, тем не менее, отправили в милицию телефонограмму об избиении певца. Как нам стало известно, в разговоре с врачами знаменитый рокер, похоже, слукавил, заявив, что не знает нападавшего. По словам стражей порядка, из довольно туманных объяснений пострадавшего артиста можно было определить, что он знал нападавшего, и в конфликте между ними была замешана некая дама. Сам Петкун о неприятном инциденте говорит с большой неохотой. «Я почти ничего не помню, – открестился музыкант. – Я уже поговорил по этому поводу с кем надо. Чувствую себя в целом хорошо, голова только болит».