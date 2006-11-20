Продается прожженное сигаретами пианино Леннона

Знаменитое пианино Джона Леннона, которое он использовал в 1971 году при работе над своей легендарной композицией "Представь себе" ("Imagine"), временно переехало из Лондона в Нью-Йорк. Нынешний владелец инструмента певец Джордж Майкл предоставил его вдове экс-битла Йоко Оно, которая отправляется в турне в поддержку мира. Джордж Майкл купил пианино фирмы "Стенуэй", крышка которого местами прожжена сигаретами Леннона, шесть лет назад за 1,45 млн фунтов стерлингов. Сейчас этот инструмент оценивается в 3 млн фунтов (6 млн долларов США). Именно за этим инструментом в 1971 Леннон работал над легендарной композицией "Imagine", сообщает ИТАР-ТАСС. Турне Йоко Оно под названием "Imagine" стартует в следующем месяце.