Муж оставил Алсу ради Собчак

Ян Абрамов, супруг популярной певицы Алсу, не побоялся оставить жену и двухмесячную дочку Сафину в Лос-Анджелесе ради того, чтобы повеселиться на вечеринке, устроенной в честь двадцатипятилетия небезызвестной Ксении Собчак. Как утверждают другие гости праздника, по Яну не было заметно, что он тоскует по жена и дочке, а на вопросы о семейной жизни Абрамов довольно расплывчато отвечал, что «все нормально». День рождения, как сообщает издание «Твой день», Ксюша Собчак отмечала на славу – сначала с друзьями в Лас-Вегасе, а двумя неделями позже – в Москве, причем поздравить именинницу пришли многие политики и бизнесмены. Развлекали гостей Ксюши известные артисты – Жанна Агузарова, Дмитрий Маликов, Дима Билан и Александр Буйнов. В числе гостей была певица Глюкоzа, довольно рано покинувшая торжество – певицу, которая вскоре станет матерью, быстро утомили лихие пляски.