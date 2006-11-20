Киркоров нашел невесту

Филипп Киркоров после развода с Аллой Пугачевой вновь связывать себя брачными узами не спешит. Артист, наоборот, уверяет всех, что жениться больше никогда не будет. Правда, невест у Филиппа от этого меньше не становится. Очередную претендентку певец отыскал во время гастролей в Екатеринбурге. Киркоров пребывал в отличном настроении: звездными капризами никого не мучил, скандалов не устраивал, разве что с журналистами общаться отказался. Выход звезды на сцену предварял эротический танец шоу-балета артиста, настроивший публику на игривый лад. Сам Киркоров появился, как всегда, в ярких одеждах и с лучезарной улыбкой, чем еще больше сразил собравшихся в зале зрителей. "Ох уж этот Филипп! Настоящий сердцеед!" - всхлипывали растроганные поклонницы. Охрана упорно пыталась контролировать натиск фанатов, но Киркоров в тот вечер был настроен весьма благосклонно. "Вы чего так свирепствуете? – переживал певец. - Зачем меня охранять? Я же живой человек, не антиквариат какой-нибудь! И вообще, разбредитесь по залу так, чтобы вас не было видно. А то сидите, загораживаете все, а такую красоту, как я, надо смотреть во весь рост!" От ободряющей тирады Филиппа зрители совсем осмелели. Как пишет "КП-Екатеринбург", одна поклонница повисла на шее Киркорова и громко прокричала в микрофон: "Филипп, я тебя люблю!" Певец не растерялся и посоветовал девушке, как и полагается, сделать ему предложение. "Одна моя знакомая говорит: любишь – женись, - заметил артист. Так что ты мотай на ус! Я ведь теперь парень молодой, неженатый! Тебя хоть как зовут?" "Невеста" представилась Томой. "А я Филечка, - представился и "жених". - Будем знакомы. А шарфик розовый ты специально для меня намотала?" Женщина в ответ сняла с себя шарф и попыталась обрядить в него своего кумира. Филипп подобной наглости не потерпел и оставил влюбленную поклонницу дальше вздыхать в одиночестве. Напомним, эта поклонница стала не первой "невестой", которую Филипп Киркоров отыскал на гастролях. Пару месяцев назад одна настойчивая дама даже пришла на концерт певца в свадебном платье. Женщина прилюдно предложила ему не только свою любовь но и множество лично написанных ею песен.