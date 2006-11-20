Бурная интимная жизнь Тины Канделаки

Телеведущая Тина Канделаки, как и всякая женщина южных кровей, обладает жарким темпераментом. Задумывая делать ремонт в спальне, певица заранее обещает своему супругу бурную интимную жизнь. Правда, осуществить свои планы теледиве удастся нескоро. В ее новом жилище пока только идет ремонт. Год назад Тина и ее муж Андрей купили новую квартиру площадью в 400 квадратных метров, пишет "Комсомольская правда-Наш дом". Там-то Канделаки и мечтает устроить чудо-спальню. Остальные же комнаты телеведущая хочет оформить скромно, но со вкусом. Муж Тины по специальности художник, так что на него возлагаются большие надежды. "Терпеть не могу вычурность, финтифлюшки разные, - признается Канделаки. – Я сторонница минимализма. Мне надо, чтоб все было просто, чтоб цвета были приглушенные. Хотя не во всех комнатах. Я, например, в новой квартире хочу сделать яркую спальню – красные стены, леопардовую кровать…" "Думаю, если супруг желает бурной интимной жизни, то прислушается к этим моим пожеланиям и сделает спальню красно-леопардовой", - пояснила Тина. А вообще главной особенностью своего дома телеведущая считает совсем не интерьеры. "Кто-то для уюта камин сооружает в гостиной, кто-то делает зеркальные потолки… Ничего такого у меня нет, - говорит Канделаки. – Главная фишка моего дома – это я сама… в халате!"