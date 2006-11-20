СРОЧНО! Секс с Димой Биланом стоит 5 тыс.у.е.!

Дима Билан в последнее время не вылезает из загранпоездок. На днях певец посетил Копенгаген, где, по собственному признанию, чуть не попал в кутузку и пережил настоящее эротическое приключение. Нам удалось узнать пикантные подробности. Досуга у Димы было немного, но время для того, чтобы насладиться достопримечательностями, он все же выкроил. Самым удивительным стало огромное количество русскоговорящих туристов, узнававших его и требовавших автографов. Но попадались и недоверчивые. Одна из них, увидев Билана, заявила, что он очень похож на одного известного певца, и попросила сфотографироваться на память. Дима объяснил ей, что это он и есть, пишет «Желтая Газета». В доказательство девушка потребовала спеть один из хитов. После чего Билан принял участие в парадном марше местных гвардейцев. Шутки ради парень пристроился сзади и прошел в ногу с ними несколько секунд, чем заслужил грозный окрик полицейского. Певцу объяснили, что подходить к гвардейцам и нарушать строй строго запрещено - могут взять штраф за уличное хулиганство. Компанию Диме в поездке составила виджей MTV Тутта Ларсен, к которой, по свидетельствам очевидцев, Билан относился на протяжении всей поездки чрезвычайно нежно. Билана и Ларсен по вечерам частенько можно было застать ужинающими в уютных копенгагенских ресторанчиках. -Если бы не Лена, - откровенно признался Билан, имея в виду свою официальную возлюбленную модель Елену Кулецкую, - я бы, не думая, отдал свое сердце Тутте! В подтверждение своих слов он каждый день делал телеведущей небольшие подарки. По утрам, к примеру, преподносил Ларсен букет красивых гладиолусов. К красивым жестам Димы Тутта, впрочем, относилась благодарно, но не более. А в самом конце поездки между молодыми людьми состоялся откровенный дружеский разговор. Дима признался Ларсен, что безумно скучает по своей девушке Лене, и попросил совета, какой подарок привезти той из Копенгагена. Ларсен посоветовала украшение, и уже на следующее утро Дима совершил набег на местный ювелирный магазин. Подарком для Кулецкой стал красивейший браслет из белого золота с вставками из бриллиантов, за который Дима без сожаления отдал почти 20 000 евро. Для себя же в одной из местных художественных галерей приобрел несколько дорогих постеров с видами Копенгагена. -Я украшу ими нашу с Леной квартиру, - рассказал Билан, имея в виду роскошные апартаменты в центре Москвы, которые на днях купил для семейной жизни и где сейчас полным ходом идет ремонт. В самом конце поездки Билан решил отдохнуть от работы и расслабиться, закатив грандиозную вечеринку в ресторане. Пригубив любимого шампанского, Дима не упустил возможности похулиганить - он то танцевал интимные танцы с Яной Рудковской, держа в руках розочку, то исполнял прямо в зале свой фирменный прыжок, сшибая приборы со столов. Удивленные датские официанты лишь разводили руками - за свой мини-погром Билан тут же щедро расплатился. Но без эксцессов все же не обошлось. В разгар вечера на стол Билану прислали бутылку дорогого шампанского и записку с номером телефона. Подношение оказалось знаком внимания со стороны состоятельной дамы, наблюдавшей за певцом со стороны. В послании дама сообщила, что видела Билана на сцене «Евровидения» и не прочь провести с ним несколько часов в приватной обстановке. За свидание со смазливым русским певцом было обещано пять тысяч. Дима расхохотался и предложил похотливой датчанке песню живьем, если она прямо здесь разденется. Обидевшись, дама отправилась искать утешение на улице.