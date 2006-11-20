Певица Бизюлька снялась в порно

Певица Бизюлька, снискавшая широкую известность участием в отборочном туре «Евровидения-2006» со скандальной песней «Рачок», стала одним из действующих лиц новой сатирическо-эротической кинокомедии «Миша», являющейся продолжением нашумевшего прошлогоднего фильма «Юлия» о сексуальных приключениях украинской бизнес-вумен Юлии и влиятельного грузина Михаила. Продюсер и режиссер этого кинопроекта Александр Валов тесно сотрудничал с Бизюлькой, начиная с ее первых шагов на сцене. Именно он два года назад снял ей дебютный видеоклип на песню «Сереня, до чего же ты тупой». И когда разгорелся ажиотаж вокруг ее песни про рачка, у Валова сразу возникла идея задействовать певицу в кино. Правда, сначала он планировал вставить Бизюльку с ее «членистоногим» хитом в совсем другой свой кинопроект под рабочим названием «Батькино счастье». Там певицу должны были приглашать в колхоз, чтобы выступить перед высокой комиссией под видом сельской самодеятельности. Но из-за проблем с инвесторами работа над фильмом была приостановлена. Зато вскоре начались съемки давно обещанного продолжения «Юлии». И Валов, не долго думая, ввел исполнительницу «Рачка» в этот фильм. Одна из сюжетных линий «Миши» крутится вокруг свадьбы дочери Юлии Жени и знаменитого английского рок-музыканта Шона. Организовать свадебные торжества подряжаются шарлатаны из некоей компании «Праздник». Юлия просит их привезти из Москвы группу «Мин нет», полюбившуюся ей в первом фильме двусмысленным римейком «Оранжевой песенки» из репертуара Ирмы Сохадзе. Но участницы группы, будучи в гостях у Миши, отравляются состоящим из фекалий грузинским вином. И вместо них на свадьбу привозят Бизюльку, которую там никто не ждет. Разгневанная Юлия нехотя соглашается ее послушать. А потом напивается и под конец вечера уже сует Бизюльке пачки долларов и требует петь «Рачка» на бис. Завершается все тем, что пьяные Юлия и Шон забираются вместе с певицей на сцену и устраивают безумные пляски. Поскольку Бизюлька сейчас сильно загружена учебой на психфаке МГУ, первоначально предполагалось, что сама она в съемках участвовать не будет, и ее сыграет похожая на нее девушка. Однако отобранная на кастинге кандидатка в последний момент наотрез отказалась сниматься под предлогом, что не хочет «светиться» в таком развратном фильме. Пришлось Бизюльке отпрашиваться с занятий и самой исполнять роль себя. Съемки «Миши» проходили в течение нескольких дней в московском развлекательном комплексе «Слава». Юлию, как и в первом фильме, сыграла певица Елена Бонд. Дочь Юлии Женю – «королева российского порно» Елена Беркова. А английского рок-музыканта Шона – автор и продюсер певицы Малины Андрей Куряев. Снялись в фильме и продюсеры Бизюльки – журналисты «Экспресс газеты» Александр Бойков и Михаил Филимонов, изобразившие священнослужителей, венчающих Женю и Шона. Одновременно с кинодебютом в жизни Бизюльки произошло еще одно знаменательное событие. После долгих переговоров звукозаписывающая компания «CD-Land» подписала с ней контракт на выпуск дебютного альбома, в который наряду с «Сереней» и «Рачком» войдет новый хит «Статья 134». В поддержку альбома, возможно, будет выпущен видеоклип на «Рачка», смонтированный из рабочих материалов «Миши».