t.A.T.u. оскорбили инвалида

Уполномоченный по правам человека в Коми Леонид Вокуев готовит бумаги с обращением к прокурору Москвы с просьбой разобраться с фактом публичного оскорбления инвалидов в последнем альбоме группы t.A.T.u.. «Ко мне обратился житель столицы, которого возмутил не только текст песни «Люди-инвалиды», но и само оформление обложки диска, где прямым текстом написано: «Люди-инвалиды не знают, что значит быть человеком. Они - подделка на основе человекообразной болванки. Они не живут, а функционируют. Их функции описываются законами механики и еще четырьмя признаками: жестокость, глупость, жадность, подлость». Этот вопиющий текст нас просто шокировал», - поделился Леонид Вокуев в интервью ИА «Regnum». По его словам, солисток скандально известной группы и ее продюсера вполне можно привлечь к ответственности за клевету и публичное оскорбление. «Я, конечно, понимаю, что в тюрьму их никто не посадит, и эти люди отделаются легким испугом - штрафом, но оставить безнаказанными эти вопиющие заявления, задевающие честь и достоинство инвалидов, просто нельзя», - заявил уполномоченный по правам человека в Коми. По его мнению, с коллектива можно взыскать и моральный ущерб, размер которого, если учесть тираж данного диска, может перевалить и за миллион рублей. «Но для этого нужно, чтобы люди с ограниченными возможностями сами подали иск в суд с просьбой удовлетворить данное требование», - добавил Леонид Вокуев.