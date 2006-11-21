Анастасия Заворотнюк: Я простила Жигунова

Актриса не сердится на продюсера за то, что он не защитил ее от экс-супруга Влюбленная парочка, пребывавшая в ссоре с прошлой недели, помирилась на съемках шоу Первого канала «Две звезды». Напомним, что инцидент между «прекрасной няней» и ее продюсером возник на прошлой неделе, когда растерянная Настя посреди ночи позвонила Сергею и попросила его защитить от разъяренного мужа. Экс-супруг Заворотнюк Дмитрий Стрюков встретил ее возле подъезда. Их эмоциональная беседа завершилась дракой, после чего разнервничавшаяся Настя позвонила Жигунову и попросила его о помощи. Но продюсер предпочел не влезать в их семейные разборки. Актрису, впрочем как и любую другую женщину на ее месте, очень задел тот факт, что мужчина оставил ее в беде, и она потом высказала продюсеру все, что о нем думает. Встреча Приехав на очередные съемки шоу «Две звезды», Сергей в ожидании Насти, заметно нервничая, бродил по коридорам «Останкино». Даже своей партнерше Лайме Вайкуле, с которой ему в очередной раз предстояло спеть дуэтом, он не уделял время. Когда наконец в здании телецентра появилась Анастасия Заворотнюк, Жигунов заметно приободрился. Актриса поздоровалась с ним сквозь зубы и невозмутимо проследовала в свою гримерку. Примирение Впрочем, Сергей нашел возможность, чтобы объясниться с любимой женщиной.Спустя некоторое время за кулисами они уже ворковали как голубки. «У меня нет сил на то, чтобы долго злиться, поэтому я простила Сергея, и у нас все в порядке», – призналась нам успокоившаяся Настя. Не скрывая своих теплых чувств, Заворотнюк с Жигуновым не отходили друг от друга на протяжении всего вечера. По Сергею было заметно, что он рад примирению, и он то и дело нежно целовал и обнимал Настю.