Ани Лорак заменит пышногрудая брюнетка

Похоже, в мире украинского шоу-бизнеса появился новый секс-символ. А явил его этому "миру" не кто иной, как экс-продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса. Ани (в миру Каролина) и Юрий Фалеса прожили и проработали вместе 13 лет. Они официально не регистрировали свои отношения, но жили гражданским браком. После того, как певица вышла замуж за турка и заявила о своем уходе под крылышко к Валерию Меладзе, у Фалесы была длительная депрессия, из которой, он, похоже, недавно вышел. Все чаще и чаще продюсер появляется в тусовках вместе с молодым дарованием – Юлией Тинклер. О девушке пока мало что известно, кроме того, что она – жгучая брюнетка с 4 размером груди и диапазоном голоса в 2,5 октавы (для сравнения, Ани Лорак обладает куда менее скромными габаритами – бюстом 1,5 размерчика, и куда более внушительными голосовыми данными – 4,5 октавы). Будущий секс-символ Украины сейчас активно трудится в студии звукозаписи, подбирает музыкальный материал для нового альбома. Недавно в широкую ротацию поступил дебютный клип Юлии на песню "Ядом оказался мед". По официальной информации, Тинклер выросла в музыкальной семье и поет с 8 лет, ее первая работа была очень серьезной – песня "Парней так много холостых". О "неуставных" отношениях между Тинклер и Фалесой можно только догадываться – пока это тайна, покрытая мраком. Ясно одно – украинская эстрада пополнилась еще одной сексапильной красоткой. Что касается расставания с Ани Лорак, Фалеса предельно разоткровенничался в одном из недавних интервью. "Она мне звонила, говорила, что она не то имела в виду, но я все правильно понял. Если честно, даже вздохнул с облегчением. Много лет я жил не своей, а ее жизнью, для меня не существовало личных интересов. В одной из статей я прочитал, что Фалеса слепил Ани Лорак, как Пигмалион Галатею, и потом полюбил свое творение. Эти слова запали мне в душу, потому что именно так все и было. Я был прислугой 13 лет, и Каролину это устраивало. Сейчас же в моей жизни все совсем по-другому". После разрыва с Фалесой Ани Лорак спешно выскочила замуж за турка, с которым она познакомилась в одном из отелей Анталии. Экс-продюсер также высказался по этому поводу: "Он влюбился, бросил все и следом за Каролиной прилетел в Украину. Я перекрестился, благословил молодых и сказал: "Живите, дети мои!". В принципе, Мурат хороший парень. Правда, он не знает русского языка и даже с Каролиной общается по-английски. Зато он дока в ресторанном и гостиничном бизнесе, его часто приглашают на консультации. Сейчас он помогает Каролине строить ресторан. Мурат заботится о ней, носит, как раньше я, кофе в постель. У них теплые отношения".