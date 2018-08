День рождения Ксении Собчак обернулся грандиозной пьянкой

На днях Ксения Собчак отметила свое 25-летие. Вообще-то, День рождения у самой известной светской львицы России был еще две недели назад, но тогда она улетела праздновать его с друзьями в Лас-Вегас. А шумное застолье в Москве решила устроить позднее в джаз-клубе "L-клуб". Поздравить г-жу Собчак пришли не только друзья, но и многие политики и бизнесмены. По традиции День рождения Ксюши, как и в предыдущие годы, обернулся большой пьянкой и безудержным весельем. Поздравить телеведущую захотели очень многие, а вот приличных слов для всех, видимо не нашлось. Например, поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, посвятил имениннице стихи с ненормативной лексикой. Собчак отреагировала более или менее спокойно. Стихи, но уже более пристойные, прочел и Борис Немцов. Если поначалу гости вполне сдержанно поднимали тосты за именинницу и пробовали разнообразные закуски (преимущественно русской и европейской кухни), то к середине вечера обстановка в банкетном зале стала более расслабленной. Ксюша, опьянев от белого вина и приятных слов в свой адрес, немного разомлела и перебывала в объятиях почти всех гостей. Только о своей родной матери Людмиле Нарусовой Собчак вспомнила не сразу. Когда Людмилу Борисовну наконец пригласили на сцену, она недовольно вздохнула: "Ну наконец-то вспомнили и о старухе матери, – и добавила: – Я уважаю дочь за все, уважаю даже за то, что о ней пишут гадости, и от всего сердца поздравляю с Днем рождения". Развлекать солидную публику именинница пригласила артистов на любой вкус: Жанну Агузарову, Дмитрия Маликова, группу "Игра Слов", Диму Билана и Александра Буйнова, с которым Собчак даже спела дуэтом. Жанне Агузаровой, правда, зажечь взыскательную публику не удалось. На просьбу гостей вечера исполнить старый хит, скандальная певица невозмутимо ответила: "Я не собираюсь петь песни, которые не включены в мою программу". Окончательно растормошить публику удалось Диме Билану. Сначала он закружил Ксюшу в танце, а потом к ним присоединились и другие гости. Под его хит Never Let You Go танцевала даже мама именинницы. Не смогла усидеть на месте и беременная Глюк'OZA . Наташа, у которой уже стал заметен животик, лихо отплясывала вместе с супругом Александром Чистяковым. Впрочем, надолго певицу не хватило и, совсем скоро, она покинула торжество.