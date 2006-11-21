Киркорова обворовали на 3,5 миллиона

В Новосибирске цыганка стащила у него из гримерки дорогие часы, мобильный телефон и $2 тысячи Эх, не зря все-таки Филипп Киркоров отказывался петь в цирке! Перед своими сибирскими гастролями он настойчиво просил подыскать ему другую, более престижную и удобную площадку для выступлений (как знал!..). Увы, других свободных залов в Новосибирске не нашлось. И предчувствие Филиппа не обмануло. Он ушел петь на арену, оставив в гримерке часы марки Breguet (которые стоят, по оценке певца, 98 тысяч евро), мобильный телефон Nokia (стоимостью около 15 тысяч рублей) и две тысячи долларов (всего примерно на 3,5 миллиона рублей). Часы и телефон лежали прямо на туалетном столике, деньги - в сумке. Вернулся, первым делом стал искать телефон, а его нет. Хватился часов - тоже нет! Полез в сумку за деньгами - и совсем закручинился... Выйти на след воров помог отец Киркорова Бедрос, который тоже участвовал в концерте сына. Бедрос, как потом выяснилось, во время концерта зашел в гримерку Филиппа и увидел там молодую женщину. Она сидела совершенно спокойно и даже улыбнулась Бедросу - мол, я хорошая знакомая вашего сына, вот, жду его... Отец ушел. А через несколько минут раздалась ругань Филиппа. Он возвратился в гримерку и обнаружил пропажу... И так возмутился, что сам рванул в милицию - заявлять о краже. - Конечно, наши ребята удивились, когда в отделение ввалился Киркоров! - рассказали «КП» в дежурной части Железнодорожного РОВД. - Написал заявление (вел себя весьма сдержанно!) и ушел. Филипп в тот день уехал продолжать тур, но отца попросил остаться и разобраться. Бедрос позвонил в ГУВД, мэрию, Комитет по культуре... В результате вора (точнее, воровку) новосибирские милиционеры нашли мгновенно. Вчера следователи повязали 22-летнюю цыганку, которая пыталась продать мобильный телефон певца. - Это известная воровка! Она уже была судима за кражи, - сообщили нам в пресс-службе ГУВД области. - А как она в гримерку попала? - Вместе со своим другом прошла в цирк по билету. Во время концерта запросто проникла за кулисы. - Охраны в цирке не было, что ли? - В том-то и дело. Да грех было не воспользоваться ситуацией и не украсть! Никто не просил нас обеспечить правопорядок на концерте, мы о нем узнали только из афиш на улицах! То есть внутри цирка сотрудников милиции не было. Да и частных охранников, по словам зрителей, тоже негусто. В милиции утверждают, что договор на охрану концерта не был заключен ни с одной охранной фирмой города. Как стало известно «КП» - Новосибирск» вчера, у воровки изъяли только мобильный телефон Киркорова. А где часы и деньги, она пока следователям не рассказала.