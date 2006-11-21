«Ледокол» Максим Бахматов будет защищаться от знаменитостей на бронетранспортере

После того, как машина популярного шоумена Максима Бахматова пострадала от рук неизвестных вандалов (там разбили стекло), он целый месяц маялся по поводу неприглядного внешнего вида своего четырехколесного «коня». И вот наконец-то у Максима нашлись время и, главное, деньги, чтобы привести ее в порядок. Однако, сумма, потраченная на ремонт, навела Максима на грустные мысли о том, что же выгоднее: купить «Запорожец» и спокойно продолжать шутить над сильными мира сего, либо прикупить бронетранспортер способный устоять под ударами бейсбольных бит.