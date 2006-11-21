Продюсер сериала «Обреченная стать звездой» обещает, что его сериал побьет рекорд по количеству серий

«Мы собираемся побить рекорд, - заявил Юрий Беленький. - Уже отснято триста серий, и мы планируем снять еще сто. Всего их будет 400». В студию приходит много писем с предложениями по развитию сюжета. Чаще это требование - найти для каждой героини красивого и богатого жениха. Но, главная просьба наших зрителей «не убивать» больше никого из героев. По словам главной героини Анны Снаткиной, играющей Женю, сценаристы учитывают пожелания актеров относительно судьбы персонажей. И она уверена, что обретет любовь.