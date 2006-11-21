Сын Орбакайте шокировал Преснякова

На днях Владимир Пресняков-старший и его жена Елена отпраздновали рубиновую свадьбу. Супруги, прожившие вместе сорок лет, устроили по этому поводу торжественное мероприятие, на которое были приглашены все ближайшие родственники, в том числе и единственный внук Никита. Парню удалось буквально шокировать виновников торжества музыкальным подарком. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего сначала сел за барабаны и подыграл ансамблю "Самоцветы", а потом исполнил хит сорокалетней давности – "Дом восходящего солнца" легендарных The Animals, пишет "Московский комсомолец". Отец дебютировавшего на сцене парня даже оторопел от неожиданности. "Во дает!" – только и повторял Пресняков-младший. По словам очевидцев, Никита очень волновался: микрофон в его руках ходил ходуном, а ноги подкашивались. Пресняковы-старшие выступлением внука остались очень довольны. Не обошлось на вечеринке и без торжественных речей и негосударственных наград. Супругам вручили орден миротворца. "Только будучи настоящими миротворцами, можно прожить в браке целых 40 лет, так что я считаю, награда нашла героев", — сказал Владимир Петрович. "Я все время всех примиряю, так что мне как раз не хватало этой медали. А почему мы так долго живем вместе? Не знаю я. Наверное, это просто мой человек, самый родной и любимый", - высказала свое мнение Елена. Кстати, в этот праздничный вечер она даже ненадолго нарядилась в вечернее платье. А Пресняков-старший появился в косухе, надетой поверх черной майки, надпись на которой спереди гласила: "Просьба не беспокоить", а сзади — "Fuck off". Сын пары Владимир пришел на вечеринку вместе со своей возлюбленной, певицей Натальей Подольской. "Я тоже хочу 40 лет свадьбы однажды отпраздновать, я уже Володе сказала", — заявила Наташа, которая всячески заботилась о своем мужчине, а также о своей сестре и маме, тоже пришедших на праздник.