Стоцкая вышла тайно вышла замуж?

Певица Анастасия Стоцкая и ее родители даже не подозревали о том, что их семья пополнилась новым членом. Оказывается, брат Насти, актер и телеведущий Павел Майков, недавно женился на своей подруге Марии Саффо. Этот брак для Павла не был первым. Несколько лет назад. звезда "Бригады" сыграл свадьбу со своей коллегой Катей Масловской. У семейной пары вскоре родился сын Даниил, и ничего не предвещало скорого разрыва. Мария Саффо была партнершей Павла по спектаклю "Куда бежал колобок". Женатый Майков влюбился в стройную рыжеволосую красавицу, а девушка ответила ему взаимностью. На тот момент Мария и сама была несвободна, она встречалась с актером и режиссером Михаилом Горевым. Однако влюбленные не могли скрывать своих чувств и признались во всем своим вторым половинам. Любовь Майкова к Марии Саффо была настолько сильна, что ради нее он ушел от жены и маленького сына. Правда, благородства влюбленный артист не растерял и оставил семье недавно купленную однокомнатную квартиру. Вопреки прогнозам друзей, твердивших о скором возвращении Павла в лоно семьи, в конце октября он предложил Марии руку и сердце и подарил избраннице обручальное кольцо. Чуть позже они официально заключили брак, пишет "Комсомольская правда". Свадьба прошла тихо, без свадебных нарядов, без родственников и друзей. Женитьба актера стала откровением и для его семьи. Даже родная сестра Майкова певица Анастасия Стоцкая узнала о бракосочетании как об уже свершившемся факте. "Наша свадьба касается только нас двоих", - объяснил свое решение близким актер.