Роковое выступление певицы Валерии

Певица Валерия готовилась к своему концерту в "Олимпийском" больше года. Шоу было обставлено так, будто это самый главный, решающий концерт в карьере певицы. За несколько месяцев до мероприятия Валерия привезла из Европы более двадцати нарядов, которые подходили для концертной программы. Но артистка не могла переодеться 20 раз за полтора часа концерта, поэтому ей предстоял очень сложный выбор – нужно было оставить всего четыре костюма. Таким образом, и концерт Валерии разбивался на четыре части: сначала Валерия выступала в черном платье, расшитом стразами, затем в пышном оранжевом, затем в черных брюках с золотой накидкой и в самом финале в черных леггинсах и топике. Более 14 000 билетов было продано, "Олимпийский" был заполнен. Перед началом концерта Валерия выразила благодарность всем пришедшим, но особенно своей семье и мужу Иосифу Пригожину. Он, кстати, весь концерт простоял на лестнице прямо напротив сцены и периодически махал жене рукой – поддерживал. Программа выступления певицы была разнообразной – в нее вошли не только песни с самого последнего альбома, но и совсем ранние работы, например, романс "Как хороши те очи" 1992 года. А свой хит "Самолет" она исполнила в дуэте с Александром Маршалом. Не обошлось и без дуэта со Стасом Пьехой. Но самым ответственным для Валерии стало выступление с Диланом Бёрнсом, участником британской группы BodyRockers – не факт, что российские зрители смогут лицезреть этот дуэт воочию еще раз. Валерия всегда мечтала поучаствовать в рок-проекте и Дилан, познакомившись с ней летом в Англии, предложил спеть дуэтом. Певица воодушевилась такой возможностью и согласилась. В результате – рок-выступление на концерте в "Олимпийском" и запись сингла с Диланом. В зале были замечены и звездные гости. Лариса Долина в ярко-оранжевой кофте и с практически сценическим гримом на лице внимательно прослушала концерт коллеги по эстраде от начала и до конца. А вот бойкий Дима Билан заглянул не надолго. Он вручил Валерии букет, публично признался ей в любви и был таков. Ведь ему нужно было успеть побывать и на дне рождения символа российского гламура – "шоколадной блондинки" Ксении Собчак. Закончила Валерия концерт своим мега-хитом "Часики". Едва успев переодеться, певица раздала интервью телеканалам и вместе с мужем отправилась на банкет по случаю такого грандиозного концерта. Вслед за Валерией несли охапки подаренных ей цветов. А вот Иосиф Пригожин, который радовался в этот вечер чуть ли не больше, чем сама Валерия, сверкнул на банкете в экзотическом наряде. Один из важных гостей преподнес ему настоящую бурку. Закончилось гуляние далеко за полночь.