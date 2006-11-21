Откровенная фотосессия Оксаны Пушкиной

В декабрьском номере журнала "Караван историй" благодаря фотохудожнице Екатерине Рождественской вновь появятся снимки обнаженных знаменитостей. Напомним, в прошлом году в журнале уже были подобные снимки. {-1}В откровенной фотосессии участие принимали Ирина Алферова, Наташа Королева, Руслана Писанка и прочие известные представительницы прекрасного пола. В этом году поклонникам женской красоты представляется возможность полюбоваться на других дам. Некоторые из снимков получились действительно шокирующими. Например, известная телеведущая Оксана Пушкина предстает в образе героини картины Питера Рубенса "Маленькая шубка". У телезвезды совершенно обнажена грудь, что не всегда позволительно для женщин ее возраста. Сама Оксана тоже признается, что ей было нелегко согласиться на эту съемку. "Мне пришлось позировать с обнаженной грудью, а решиться на такое для женщины в возрасте за сорок непросто, - говорит телеведущая. - Но я дерзнула, чтобы побороть свои комплексы, неуверенность. Единственное, о чем я думаю теперь, - как отреагируют на мою смелость близкие ? Надеюсь на мудрость моего 18-летнего сына, который не станет стыдиться за маму, и, конечно, на понимание мужа". Певица Анастасия Стоцкая тоже позирует топлес. Она перевоплотилась в "Нимфу" Гюльема Сейньяка, пишет журнал "7 дней". Телеведущая и верная подруга экс-"нанайца" Владимира Левкина Алина Великая стала "Данаей" Рембрандта, а звезда ситкома "Кто в доме хозяин?" Анна Невская изобразила "Модель художника" Рольфа Армстронга. {2-}Кстати, теперь под руководством Екатерины Рождественской раздеваются не только дамы. Именитые представители сильного пола тоже стали "жертвами" фотохудожницы и скоро появятся на страницах журнала. "Меня все время спрашивали, почему я снимаю только обнаженных женщин? - рассказывает Екатерина. - Восполнить это упущение я решила в своем новом проекте "8 марта", в котором моими моделями стали Владимир Турчинский, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Александр Носик и Алексей Колган. Надо признать, что мужчины с радостью откликнулись на мои предложения, а теперь даже целая очередь выстроилась из желающих позировать. Не ожидала такого ажиотажа!"