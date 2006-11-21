Лиля Подкопаева думала, что родит котеночка (ФОТО)

А получилась девочка! Довольно крупная (3 кг 700 г, рост 53 см) и с длинными ножками. «Сразу видно: растет будущая модель!» - заявила счастливая мамаша. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике думала, что с ее габаритами (сама Лиля – небольшого росточка), у нее ребеночек будет совсем крошечным, как котенок. Напомним, что Подкопаева родила 10 ноября в киевском роддоме № 5. Роженице пришлось сделать кесарево сечение. Девочку назвали Каролиной в честь близкой подруги Лили – Ани Лорак. (Кстати, она уже согласилась стать крестной мамой малышки). Вчера маму с новорожденной дочкой выписали из роддома. Муж Лили Тимофей приехал за супругой на белом лимузине и с букетом цветов. Фото с сайта «ФРАЗА»