Савичева задумалась о детях

Во время вчерашней благотворительной акции, посвященной Всемирному дню ребенка, певица попробовала себя в новой профессии. Несколько часов кряду девушка трудилась кассиром-продавцом в фастфуд-ресторане и за работой поделилась своими соображениями на «детскую» тему. – Продавать колу с картошкой, чтобы собрать средства в пользу нуждающихся детей, – самая малость, которую я могу сделать, – призналась «Z» Савичева. – Мне хочется больше заботиться об этих трогательных созданиях, может быть, еще и потому, что своих детей я пока не могу иметь, хоть и очень хочется. Юля пояснила, что причиной является слишком насыщенный гастрольный график – если уж она решится заводить детей, то сцену придется бросить. А делать этого пока певица не собирается, наоборот: после профилактической поездки в Израиль к ней вернулся голос, и теперь неосторожная певица обещает беречь здоровье и радовать поклонников новыми песнями.