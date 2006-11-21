Жанна Фриске потеряла зрение

Певица Жанна Фриске вынуждена была обратиться за помощью к лучшим офтальмологам столицы. Как удалось выяснить «Шоу-бизнес.Ру», Жанна давно уже жаловалась своим коллегам на то, что в последнее время замечает прогрессирующую близорукость. Улучив свободный день в гастрольном графике, Фриске по совету своей подруги отправилась в один из медицинских центров. Врачи успокоили певицу. Зрение действительно падает, но причин для паники нет – это, как оказалось, естественный процесс. Причин для экстренной операции тоже нет - замедлить прогрессию близорукости можно амбулаторно. Для этого певице надо, самое главное, давать глазам отдыхать от ярких софитов и прожекторов. Три раза в неделю Фриске, к тому же, должна делать массаж глаз в специальном центре. А чтобы во время съемок ее глаза не уставали, ей выписали специальные глазные капли. Фриске оказалась примерной пациенткой. Она аккуратно исполняет все предписанные рекомендации специалистов. Кроме этого по совету врачей экс-«Блестящая» просит режиссеров сокращать съемки или разбивать их, для того чтобы глаза могли отдохнуть. Отныне Фриске два раза в год вынуждена проходить плановое обследование в офтальмологическом центре. Жанна отнеслась к советам врачей со всем вниманием, чем и удивила специалистов.