Бывшая солистка «ВИА Гры» разделась для «Плейбоя» (ФОТО)

Бывшая солистка «ВИА Гры» решила начать свое возвращение на сцену непременно с откровенных съемок. На днях Анна Седакова снялась в эротической фотосессии для PLAYBOY. «Когда мы только начали работать, я, конечно, стеснялась, - говорит Анна. – Смущало, что на мне мало белья, оно достаточно прозрачное, но когда я увидела, как красиво я в этом всем выгляжу на экране фотокамеры, проснулся настоящий азарт! PLAYBOY меня подкупил тем, что пообещал съемку не супероткровенную, но суперсексуальную». Надо заметить, что эта съемка стала в карьере певицы первой откровенной фотосессией после рождения ребенка. По словам работавшей с Анной команды, Photoshop в работе над лицом и фигурой артистки не применялся - все, что представила Анна, естественное и подаренное ей родителями и матушкой-природой. А, как заметила сама модель, ее тело после рождения малышки стало еще более женственным.