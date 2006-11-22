Настоящий фурор на съемках шоу «Две звезды» произвели супруги Валерия и Иосиф Пригожин. Продюсер решил воспользоваться своим сходством со знаменитым мультипликационным героем Шреком и попросил стилистов шоу загримировать его под него, а Валерию представить в образе прекрасной принцессы Фионы. Стилисты потрудились на славу, потому как после нескольких часов кропотливой работы вышедшего из гримерки Пригожина с трудом можно было отличить от реального Шрека, сообщает "Твой ДЕНь". – Говорили же все, что я похож на Шрека, – смеется Пригожин. – Вот я и решил воспользоваться этим, чтобы сделать максимально зажигательный номер. К тому же теперь все могут говорить, что Валерия снова вышла замуж, ведь в этом платье она на самом деле похожа на невесту. По достоинству оценили задумку Иосифа и судьи проекта, поставив Валерии и ее мужу очень высокие оценки. По признанию остальных участников шоу, они не были удивлены таким результатом, потому как продюсер на сцене не только пел, но и кувыркался и делал все, для того чтобы заработать высокие баллы.